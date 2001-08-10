На аэродроме Пушистый прошла ежегодная тренировка по ликвидации последствий природных пожаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 6 марта 2024 года, на территории Сахалинской области прошли практические мероприятия по ликвидации последствий природных пожаров заключительного этапа масштабных двухдневных учений. В рамках учения все взаимодействующие структуры отрабатывали практические действия по защите населенных пунктов от природных пожаров, рассказали ТАИ "Острова" в региональном МЧС.

По легенде тренировки в результате неконтролируемого пала сухой растительности, в 15 км, восточнее автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков, муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области, возник лесной пожар, который распространился на площади 55 Га. Создалась угроза распространения лесного пожара на населенный пункт. Под воздействием сильного ветра кромка пожара перешла на жилые и хозяйственные постройки, а также объекты инфраструктуры. В результате чего, в населенном пункте оказались уничтожены 6 опор ЛЭП, нарушено электроснабжение и связь. Огнем уничтожено несколько частных хозяйственных построек и 23 частных дома, в которых проживали 80 человек, из них 30 детей. Ожоги средней степени тяжести получили 8 человек, отравились продуктами горения – 18 человек (из них 8 детей).

Вначале тренировки для организации информирования и оповещения населения оказавшегося в зоне действия пожара был задействован мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Незамедлительно на место вылетел вертолет МИ-8 МЧС России с спасателями поисково-спасательного отряда им. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области на борту. У всех спасателей была при себе имелся ранцевый огнетушитель для тушения пожара. Затем на место прибыли пожарные и приступили к тушению пожара. Также был организован оперативный штаб, который координировал прибывающие дополнительные силы, а руководитель тушения пожара определял задачи, выполнение которых позволяло защитить населенный пункт от условного возгорания. Работники лесопожарной станции, спасатели, пожарные стеной защищали от возможного перехода ландшафтного пожара на населенный пункт. Вскоре благодаря совместным действиям и слаженной работы возгорание было успешно ликвидировано.

«Сегодня был заключительный день всероссийской тренировки, в целом все сработали слаженно и показали неплохие результаты. Силы Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС готовы к выполнению задач по предназначению. В сегодняшней тренировке принимали участие более 160 человек и более 30 единиц техники, 3 беспилотных летательных аппарата и 1 воздушное судно от МЧС России.» - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Игорь Ямуков.

Главные цели учения:

- тренировка личного состава связанных с ликвидацией лесных и ландшафтных пожаров, а также защита населенных пунктов;

- отработка начальствующим составом навыков по руководству проведения боевых действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС;

- организация межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных и ландшафтных пожаров;

- отработка навыков применения авиации при тушении лесных и ландшафтных пожаров.