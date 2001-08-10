Более 50 улиц частного сектора освободили от снега в рамках противопаводковых мероприятий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные рабочие сейчас максимально освобождают от снега улицы, где расположены основные водоотводные канавы и водовыпуски, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ход работ на перекрестке улиц Проточной и Тургенева во Владимировке проинспектировал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша. На правый берег Сусуи техника зашла еще две недели назад, чтобы в этом году у специалистов была возможность заблаговременно начать противопаводковые мероприятия. Уже в ближайшие дни уборка снега в этом районе будет завершена, она откроет доступ к основным водоотводным канавам и водовыпускам.

- Наша задача — обеспечить максимально оперативный и качественный отвод воды с этих территорий. Снег вывезли практически весь, оставили 40-50 см у заборов, чтобы элементарно не повредить их. Считаю, что работа выполнена на должном уровне. Мы задействовали все возможные ресурсы завода им. М.А. Федотова, - рассказал Алексей Римша. - На данный момент более 50 улиц частного сектора в черте города уже освобождено от снега. Где-то через два дня на расчищенных территориях мы планируем вскрывать оголовки труб, проверять работоспособность канав, при необходимости прогревать трубы.

- Мы довольны, что работы проводятся аккуратно. При взаимодействии с жителями, которые сами выходят на помощь дорожникам и, к примеру, откидывают снег от заборов. Вместе сподручнее делать большое дело, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Нина Кириченко.

- Южносахалинцы уже и забыли, что бывают зимы с такими обильными осадками. Поэтому в данном случаем, безусловно, важно заранее подготовиться к противопаводковым мероприятия. Ребята молодцы, трудятся добросовестно. Мы благодарны руководству администрации и завода им. М.А. Федотова, - подчеркнула еще одна жительница Южно-Сахалинска Людмила Власенко.

Аналогичные работы подрядные организации проводят сейчас в частном секторе всех микрорайонов, планировочных районов и сел городского округа. Расширение улиц и вывоз снега идет с опережением ранее намеченных графиков. Например, в Луговом из 12 улиц, на которых находится водоотводная система, расчищено уже 10. Среди них 2-я Железнодорожная, 2-я Заречная, 2-я Набережная, Красная речка, Советская и др. Работы продолжаются в Ново-Александровске, в списке расчищенных — пер. Горького, пер. Железнодорожный, 2-я Комсомольская, Ключевская и тд.

В Новой Деревне участки ул. Новой и Парковой. В Березняках ул. Зеленая, Речная, Лесная, Садовая, Новая и др. В остальных населенных пунктах городского округа также ведутся работы. Далее будут выполняться мероприятия по вскрытию водоотводных канав.