Более 50 улиц частного сектора освободили от снега в рамках противопаводковых мероприятий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные рабочие сейчас максимально освобождают от снега улицы, где расположены основные водоотводные канавы и водовыпуски, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ход работ на перекрестке улиц Проточной и Тургенева во Владимировке проинспектировал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша. На правый берег Сусуи техника зашла еще две недели назад, чтобы в этом году у специалистов была возможность заблаговременно начать противопаводковые мероприятия. Уже в ближайшие дни уборка снега в этом районе будет завершена, она откроет доступ к основным водоотводным канавам и водовыпускам.
- Наша задача — обеспечить максимально оперативный и качественный отвод воды с этих территорий. Снег вывезли практически весь, оставили 40-50 см у заборов, чтобы элементарно не повредить их. Считаю, что работа выполнена на должном уровне. Мы задействовали все возможные ресурсы завода им. М.А. Федотова, - рассказал Алексей Римша. - На данный момент более 50 улиц частного сектора в черте города уже освобождено от снега. Где-то через два дня на расчищенных территориях мы планируем вскрывать оголовки труб, проверять работоспособность канав, при необходимости прогревать трубы.
- Мы довольны, что работы проводятся аккуратно. При взаимодействии с жителями, которые сами выходят на помощь дорожникам и, к примеру, откидывают снег от заборов. Вместе сподручнее делать большое дело, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Нина Кириченко.
- Южносахалинцы уже и забыли, что бывают зимы с такими обильными осадками. Поэтому в данном случаем, безусловно, важно заранее подготовиться к противопаводковым мероприятия. Ребята молодцы, трудятся добросовестно. Мы благодарны руководству администрации и завода им. М.А. Федотова, - подчеркнула еще одна жительница Южно-Сахалинска Людмила Власенко.
Аналогичные работы подрядные организации проводят сейчас в частном секторе всех микрорайонов, планировочных районов и сел городского округа. Расширение улиц и вывоз снега идет с опережением ранее намеченных графиков. Например, в Луговом из 12 улиц, на которых находится водоотводная система, расчищено уже 10. Среди них 2-я Железнодорожная, 2-я Заречная, 2-я Набережная, Красная речка, Советская и др. Работы продолжаются в Ново-Александровске, в списке расчищенных — пер. Горького, пер. Железнодорожный, 2-я Комсомольская, Ключевская и тд.
В Новой Деревне участки ул. Новой и Парковой. В Березняках ул. Зеленая, Речная, Лесная, Садовая, Новая и др. В остальных населенных пунктах городского округа также ведутся работы. Далее будут выполняться мероприятия по вскрытию водоотводных канав.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:17 1 Марта Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
- 15:19 1 Марта Автобусы маршрута №12 будут курсировать между Новой Деревней и ТПУ "Нова"
14:59 29 Февраля 5,7 млрд рублей на жилье выплатили многодетным семьям в Сахалинской области
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
15:13 12 Февраля Эксперты ВТБ: российские вкладчики сохраняют повышенную активность третий месяц подряд
Выбор редакции
- 14:58 Сегодня График работы почтовых отделений изменится в связи с 8 Марта
- 11:43 Вчера Сахалинские энергетики будут информировать об отключениях через чат-бота
- 08:54 Вчера На Сахалине к выборам президента привяжут голосование по благоустройству
- 15:46 4 Марта Южно-Сахалинск посетила делегация из Китайской Народной Республики
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?