Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2024
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График работы почтовых отделений изменится в связи с 8 Марта
14:58, | Новости общества Сахалина и Курил

График работы почтовых отделений изменится в связи с 8 Марта

График работы почтовых отделений изменится в связи с 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 8 марта станет выходным для отделений Почты России, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Уточнить актуальное расписание работы почтовых отделений можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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