В этом году в двух сахалинских селах повысится качество питьевой воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году улучшится качество питьевой воды, которая подается жителям сел Онор Смирныховского района и Правда Холмского района. В населенных пунктах заработают новые станции водоподготовки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Строительство двух объектов водоснабжения стартовало в прошлом году в рамках федерального проекта «Чистая вода». Он является частью национального проекта «Жилье и городская среда», запущенного по инициативе Президента России Владимира Путина.

- К сожалению, Сахалинская область не всегда может похвастаться высоким качеством воды. Во многих реках и родниках она изначально замутненная, поэтому особое внимание необходимо уделять водоподготовке. Людям из крана должна идти чистая и безопасная для здоровья вода. В тесном сотрудничестве с федеральными властями ведем масштабную и планомерную работу по улучшению качества воды в островном регионе. Например, в текущем году на эти цели будет направлено в общей сложности 690 миллионов рублей, в 2025 – 472,3 миллиона рублей. Считаю, эти средства – прямые инвестиции в здоровье и качество жизни сахалинцев и курильчан, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Проект реконструкции системы водоснабжения в селе Онор предусматривает обустройство трех водозаборных скважин, установку резервуаров чистой воды и строительство станции водоподготовки на 210 кубометров в сутки. Уже завершено создание фундамента под резервуары чистой воды, выполнено цементирование скважин, проложены сети водоснабжения протяженностью около одного километра. В середине декабря подрядчик приступил к монтажу павильонов станции водоподготовки. Сейчас на объекте - технологический перерыв. Связан он с тем, что для продолжения работ необходимы плюсовые дневные температуры. Завершится реконструкция к концу года. В результате более 900 жителей села будут обеспечены качественной водой.

– Проект «Чистая вода» реализуется в нашем регионе с 2014 года. Для каждого округа или района специалисты разрабатывают оптимальные решения с использованием самых современного оборудования, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В селе Правда строится блочно-модульная станция очистки воды производительностью 500 кубометров в сутки. Новое оборудование заменит устаревшее, позволит очистить воду до нормативных показателей и повысить надежность водоснабжения населенного пункта, в котором проживает 1600 человек.

– В соответствии с графиком работ на объекте идет монтаж системы электроснабжения здания водоочистки. Также ведется устройство технологической емкости. Подготовлены фундаменты под резервуары чистой воды и дизель-генераторную установку, частично проложены внутренние сети технологического оборудования. Завершение работ намечено на четвертый квартал 2024 года, – рассказал руководитель МКУ «Служба единого заказчика» Холмского городского округа Андрей Гудзев.

- Безусловно, мы с нетерпением ждем чистую воду. Устали мы уже от проблем с водоснабжением, – поделилась жительница Онор Татьяна Раздобреева.

Масштабные работы по улучшению качества воды ведутся во многих муниципальных образованиях области. В конце прошлого в селе Хоэ Александровск-Сахалинского района завершилось строительство станции водоочистки и прокладка водопровода, в селе Взморье Долинского района выполнена замена сетей водоснабжения. Сейчас в Южно-Сахалинске строится водозабор «Южный» мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. В селе Восточное Макаровского района специалисты приступили к капитальному ремонту станции очистки воды. А в Охе вскоре начнется реконструкция водозабора и станции очистки воды, а также замена городских сетей.