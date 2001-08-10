Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Березняков и Старорусского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На встрече с жителями присутствовали вице-мэры, руководители профильных департаментов. Также в приеме участвовали депутат областной думы Александр Гринберг и председатель городской думы Олег Логачев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Жители Березняков и Старорусского рассказали мэру Сергею Надсадину о коммунальных вопросах, обращались с просьбами об освещении улиц, улучшении жилищных условий, благоустройстве дворов и ремонте подъездов, с вопросами о работе управляющих компаний и тарифах, капремонте сетей водоснабжения и др. Еще один важный блок - содержание улиц и дорог в весенний период. Подрядным организациям поручено взять вопрос на особый контроль и принять все меры по оперативной расчистке и вывозу снега.
В части вопроса обеспечения села социальными учреждениями жители затронули проблему нехватки детских садов. Сегодня в поселке функционирует единственный детский сад. Как подчеркнул Сергей Надсадин, учитывая интенсивный рост населения Березняков, уже выделен земельный участок в селе под новое дошкольное учреждение.
- Как всегда, встреча с жителями Березняков и Старорусского прошла насыщенно, поступило много вопросов. Но все они понятные и все они про жизнь - где-то не убран снег, где-то потекла крыша. Очень много предложений поступило по развитию социальной сферы. Актуальным стал вопрос по строительству другого детского садика, идея прорабатывается. Такие личные встречи очень нужны, позволяют остро понимать, что нужно жителям на месте. Часть ответов на вопросы мы можем дать сразу, часть дел берется в проработку, - отметил глава города Сергей Надсадин.
Отметим, встречи с жителями являются важной составляющей открытого диалога с населением и приоритетом для мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Сотрудники администрации города регулярно проводят выездные приемы. На постоянной основе взаимодействие с жителями ведет департамент по работе с обращениями граждан, график приема населения размещен на официальном сайте.
Обратиться к мэру города можно через приемную граждан по адресу Коммунистический пр. 49, каб. 101, 102, 103 и электронный сервис, штаб общественной поддержки по адресу ул. Дзержинского 40/1.
Также сигналы от населения принимает Муниципальный центр управления Южно-Сахалинска через официальные аккаунты социальных сетей.
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