Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2024
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12:20, | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова 7 марта припай устойчив

В заливе Мордвинова 7 марта припай устойчив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 7 марта припай в заливе Мордвинова устойчив от села Лесное до мыса Свободный на удалении 500 м от берега. На других участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед крайне опасно.

Телефон вызова экстренных служб: 112

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