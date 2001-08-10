12:20, | Новости общества Сахалина и Курил
В заливе Мордвинова 7 марта припай устойчив
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 7 марта припай в заливе Мордвинова устойчив от села Лесное до мыса Свободный на удалении 500 м от берега. На других участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед крайне опасно.
Телефон вызова экстренных служб: 112
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