17,5 тысяч сахалинцев изменили способ доставки пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство услуг Отделения Социального фонда России по Сахалинской области жители региона могут получить дистанционно. В прошлом году более половины всех заявлений о выборе способа доставки пенсии поступило в ОСФР через портал Госуслуг, рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.
На портале Госуслуг реализовано более 100 сервисов СФР, что позволяет в кратчайшие сроки и в удобное для гражданина время оформить выплаты и пособия по линии Социального фонда, заказать выписки и справки.
«Чаще всего сахалинцы дистанционно обращаются в ОСФР для получения выписки о назначенных пенсиях и социальных выплатах. Люди старшего возраста по интернету подают заявления об изменении организации, доставляющей пенсии, реквизитов банковского счета», — отмечает управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Марина Аглиулина.
Для полного доступа к электронным сервисам необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Подтвердить регистрацию можно в любой клиентской службе Отделения фонда или МФЦ.
Телефон единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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