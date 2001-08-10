Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2024
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12:06, | Новости общества Сахалина и Курил

17,5 тысяч сахалинцев изменили способ доставки пенсии

17,5 тысяч сахалинцев изменили способ доставки пенсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство услуг Отделения Социального фонда России по Сахалинской области жители региона могут получить дистанционно. В прошлом году более половины всех заявлений о выборе способа доставки пенсии поступило в ОСФР через портал Госуслуг, рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.

На портале Госуслуг реализовано более 100 сервисов СФР, что позволяет в кратчайшие сроки и в удобное для гражданина время оформить выплаты и пособия по линии Социального фонда, заказать выписки и справки.

«Чаще всего сахалинцы дистанционно обращаются в ОСФР для получения выписки о назначенных пенсиях и социальных выплатах. Люди старшего возраста по интернету подают заявления об изменении организации, доставляющей пенсии, реквизитов банковского счета», — отмечает управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Для полного доступа к электронным сервисам необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Подтвердить регистрацию можно в любой клиентской службе Отделения фонда или МФЦ.

Телефон единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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