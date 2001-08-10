Выставка "Палитра творчества" прошла в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благодаря поддержке центра «Мой бизнес» более 25 местных предпринимателей презентовали свою продукцию. Посетителям предложили свечи, шоколад ручной работы, сладости без сахара, а также проведены мастер-классы по изготовлению пряников и тканевых тюльпанов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
– Ярмарки по различным тематикам проводятся регулярно, где люди могут не только показать свои товары и услуги, но и познакомиться и вдохновиться работами других мастеров. Также на ярмарке можно представить свою продукцию более широкой аудитории. Участие в мероприятии дорогостоящее, но благодаря финансовой поддержке центра «Мой бизнес» есть возможность принять участие бесплатно, – отметила управляющая Event Holl Hokkaido Марина Медведева.
– Я представляю бренд «Natural soap sakh», занимаюсь изготовлением мыла ручной работы, свечами, натуральными скрабами и бомбочками. В таком мероприятии участвую впервые, для меня это огромный опыт. На сайте «Мой Бизнес» увидела информацию о проведении ярмарки, зарегистрировалась и сегодня активно помогаю посетителям выбирать подарки и рада поделится своим творчеством, – рассказала Людмила Титова.
Каждый гость мероприятия имел шанс стать победителем лотереи. В конце ярмарки посредством лототрона определяли счастливых обладателей приятных и ценных призов от предпринимателей-участников.
Подобные ярмарки проходят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Все заинтересованные представители островного бизнеса могут получить подробную информацию по предстоящим аналогичным мероприятиям, условиях участия в них и мерам поддержки на сайте центра «Мой бизнес»: https://mybusiness65.ru/ или по телефону 8 800 222 0123.
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