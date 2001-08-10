Сахалинским школьникам рассказали о выдающимся адмирале Федоре Ушакове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экскурс в историю «Фёдор Ушаков – непобедимый адмирал российского флота» к 280-летию со дня рождения русского флотоводца состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 5 марта. Участниками встречи стали учащиеся южно-сахалинской школы № 5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалисты Регионального центра Президентской библиотеки рассказали ребятам, что именно Фёдор Ушаков показал миру, что Россия не знает поражений на море. Учащиеся познакомились с биографией великого русского адмирала, его военно-морской службой, человеческих качествах. Ребята узнали о военных хитростях, которые использовал адмирал в деле воспитания матросов и в тактике боя.

Фёдор Ушаков был адмиралом, внёсшим значительный вклад в развитие российского военно-морского флота. Он был выдающимся тактиком, стратегом и основателем русской школы тактического военно-морского искусства. Участвуя в сорока трёх сражениях, он не потерпел ни одного поражения и не потерял ни одного корабля.

Выдающийся русский флотоводец, адмирал, причислен Русской Православной Церковью к лику святых как праведный воин. С 2000 года Федор Ушаков почитается как покровитель российского Военно-морского флота.

В завершение встречи, участники познакомились с документами из электронного фонда Президентской библиотеки, посвященными военным подвигам адмирала, и закрепили полученные знания, приняв участие в викторине «Адмирал Ушаков и Санкт-Петербург».