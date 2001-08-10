Сезон эксплуатации городских катков завершается в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Такое решение принято в связи с повышением дневных температур воздуха. Лед на городских площадках приходит в негодность: ледовая структура стала пористой и слабой. Находиться на льду на коньках, прежде всего, не безопасно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В завершающемся зимнем сезоне на территории городского округа силами МАУ «Спортивный город» для катания были оборудованы 18 спортивных площадок, в том числе две - для массового катания. Бесплатные катки были организованы в центральных районах города, а также в селах и планировочных районах.
- В конце 2023 года по поручению мэра Сергея Надсадина была залита для катания площадка на территории школы №22. Этот каток получил много положительных отзывов, планируем и дальше использовать данную площадку. Впервые по просьбе горожан залили для катания сквер Молодежный в Ново-Александровске. В общей сложности за сезон городские катки посетили тысячи южносахалинцев и гостей областного центра, - рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко.
Любители катания на коньках могут пользоваться услугами ледовой площадки на стадионе «Космос» в городском парке. Данный каток в зависимости от температуры планируется закрыть с предстоящего понедельника, 11 марта.
Напомним, заливка катков в городе началась в конце ноября 2023 года. Большим спросом ледовые площадки пользовались в выходные и праздничные дни.
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