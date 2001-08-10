Дни экономики и предпринимательства стартовали на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организатор профильного блока на выставке «Сахалинские традиции» с 5 по 17 марта – министерство экономического развития области. В стенах музея «Россия – моя история» заработали фотозоны, прошли первые мастер-классы, на очереди много активностей и большая ярмарка рукоделия, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Как вы знаете, Сахалинская область представляет свои достижения на выставке «Россия» в Москве. В конце февраля в рамках масштабной экспозиции на ВДНХ прошёл День предпринимателя. И мы очень рады, что сегодня подхватываем эстафету и открываем Дни экономики и предпринимательства в нашем родном городе. Здесь представлены крупные и малые предприятия, сельское хозяйство, торговля, производство, креативные индустрии и многие другие, – рассказал директор Сахалинского Фонда развития предпринимательства, на базе которого работает центр «Мой бизнес», Павел Кононец.

На открытии экспозиции гостям рассказали о мерах господдержки, предприниматели поделились историями успеха, презентовали свои товары и услуги. Некоторые из них накануне также представили область на выставке «Россия» в Москве.

– Я уже больше года занимаюсь кастомизацией одежды: машинной вышивкой, окрашиванием в стиле «тай-дай». Выставка в Москве открыла для меня совершенно новые границы, появились заказы на более крупные объёмы. Сейчас я нацелена на расширение своего дела, есть мысли приобрести вторую вышивальную машинку. Верю, что и эта выставка даст новые знакомства и потенциальных заказчиков. В первый же день удалось найти заинтересованных покупателей, – поделилась самозанятая Анна Ким.

– Участие в выставке, конечно, поможет усилить наш бренд. Огромная благодарность министерству экономического развития и центру «Мой бизнес» за такую возможность, – отметила руководитель строительной компании «Mr.BRUS» Ксения Чулякмина.

Выставка продолжится лекциями и мастер-классами по вышивке и созданию 3Д-моделей дома, дегустацией мёда. В течение двух недель площадка поделится на четыре основные секции: бренды региона, центр «Мой бизнес» и меры поддержки, министерство сельского хозяйства и торговли, министерство рыболовства. Главным организатором выступает министерство экономического развития области.

В День моды 7 марта гостей выставки ждут показы одежды, свои товары презентуют местные кутюрье, некоторые изделия можно будет приобрести прям на площадке. 10 марта пройдёт ярмарка рукоделия. С 12 по 14 марта гости отправятся на экскурсии по ведущим предприятиям промышленности, презентации проведут компании «Сахалин Энерджи», «Газпром трансгаз Томск» и «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». За новостями выставки можно следить в телеграм-канале центра «Мой бизнес»: https://t.me/mybusiness65.

Напомним, поддержку бизнесу в регионе оказывают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент страны Владимир Путин.