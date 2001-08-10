В Южно-Сахалинске продолжается ремонт дорожного полотна с помощью литого асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре полным ходом идет ремонт дорог с помощью данной технологии. Сейчас работы будут проводиться на тех участках городских дорог, которые требуют первоочередного устранения выбоин для обеспечения безопасности дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дорожники уже использовали 24 тонны асфальтобетонной смеси, отремонтированы 160 кв. метров дорожного полотна. Для минимизации неудобств горожан ремонт дорог проводится в ночное время. Сегодня ночью дорожники работали на участках улиц Чехова, Поповича, Дзержинского.

Перед началом работ дорожное полотно подготовили - провели фрезерование выбоин. Технология, позволяющая приступить к ремонту дорожного полотна при низких температурах, используется в Южно-Сахалинске уже несколько лет подряд. В конце февраля специалисты управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства обследовали улично-дорожную сеть и составили график ремонта литым асфальтом. Данная работа ведется по поручению главы областного центра Сергея Надсадина.

По данным специалистов завода строительных материалов им. Федотова, на заводе имеется вся необходимая для проведения работ спецтехника. Технология отработана.

Работы по устранению выбоин с применением литого асфальта будут продолжены, они не требуют полного ограничения движения автотранспорта.

С наступлением благоприятных температур работы по текущему ремонту дорог продолжатся с применением технологии укладки горячего асфальта.