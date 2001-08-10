В Южно-Сахалинске в штабе общественной поддержки пройдут приемы граждан по вопросам здравоохранения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В качестве экспертов выступят: Министерство социальной защиты, Министерство здравоохранения, Фонд обязательного мед страхования, Уполномоченный по правам человека, Роспотребнадзор по Сахалинской области, Фонд пенсионного и социального обеспечения, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

6 марта:

- 11:00-13:00 - "Лекарственное обеспечение населения, в том числе льготных категорий граждан";

- 15:00-16:00 – "Здоровая семья - здоровая Россия" - беседа с гражданами о здоровом образе жизни с применением "Карты Сахалинца".

Замначальника отделения по г. Южно-Сахалинску ГКУ ЦСПСО Богданова К.М.

7 марта:

- 11:00-13:00 - оформление инвалидности. Нововведения по присвоению инвалидности в 2024 году. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации.

Приемы пройдут по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки Сахалинской области), телефон для справок: +7 (4242) 500-090.