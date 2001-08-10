Тихоокеанское
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08:56, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске назвали имена лучших представительниц прекрасного пола

В Поронайске назвали имена лучших представительниц прекрасного пола

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги традиционного муниципального конкурса «Женщина года – 2023» подвели в КДЦ «Мир». Экспертное жюри определило победительниц в 8 номинациях среди 23 участниц. Среди них – многодетные матери, сотрудники бюджетных организаций, бизнесмены, учителя, воспитатели, врачи, медсестры, домохозяйки и пенсионерки. Награды лауреатам вручил мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков.
 
Несомненно, каждая из участниц достойна победы. Женщина заслуживает к себе внимания и признательности каждый день и каждый час. Видимо, для этого и придумали праздник 8 Марта, чтобы напоминать об этом нам, мужчинам,
- отметил мэр Антон Карпуков.
 
Обладательницами титула «Женщина года» стали:
- Мария Зарицкая (воспитатель СРЦН «Надежда») в номинации «Хранительница семейного очага»;
- Екатерина Яндемерова (фельдшер Поронайской ЦРБ) в номинации «Королева спорта»;
- Галина Путилина (домохозяйка) в номинации «Деловая женщина»;
- Ирина Абрамова (преподаватель в Детской школе искусств) в номинации «Женщина – культура и духовность»;
- Марина Рябцова (педагог-организатор Центра детского творчества) в номинации «Мастерица-рукодельница»;
- Ирина Дуванова (музыкальный руководитель детского сада «Дружные ребята») в номинации «Сердце отдаю детям»;
- Юлия Шинкарева (начальник экономического отдела Централизованной бухгалтерии ДОКиС) в номинации «Лидер общественного движения»;
- Елена Конникова (медсестра Поронайской ЦРБ) в номинации «Сестра милосердия».
 
Специальный приз конкурса получила Татьяна Григорьева самозанятая по пошиву и ремонту одежды «АртАтель».
 
Торжественная церемония завершилась праздничным концертом «Для вас, любимые!» В преддверии Международного женского дня на сцене прозвучало множество песен, восхваляющих представительниц прекрасного пола, в исполнении местных артистов и коллективов.

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