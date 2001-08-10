Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2024
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17:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Четверть сахалинских мужчин назвали женитьбу своим самым безрассудным поступком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Женитьба, по мнению каждого четвертого мужчины, — самое безрассудное, что только им приходилось делать ради женщины. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные мужчины из Южно-Сахалинска.

В преддверии 8 Марта 25% мужчин заявили, что женитьба является самым необдуманным поступком, который они совершили ради женщины.

9% мужчин безрассудным поступком назвали долгие поездки ради встреч с любимой. 8% считают безумием со своей стороны признание в любви. Еще 7% ради женщины решились на переезд.

По 3% голосов набрали такие безумные поступки как драки и покорение высоты: «Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе». Еще 2% утверждают, что буквально разорились ради дорогого подарка женщине.

1 из 100 мужчин ради любимой брал кредиты. Также по 1% — прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены. Еще 1% назвал безрассудством развод с женой ради любовницы.

Среди других неординарных поступков во имя любви — именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы.

В жизни 14% респондентов (пока?) не было любовных безрассудств.

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