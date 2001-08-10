Жители Ёлочек ждут переселения из 70-летних домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска держит на контроле ситуацию с переселением из ветхого жилого фонда жителей Ёлочек. Новые квартиры люди получат уже в этом году. Специалисты управления жилищной политики регулярно проводят встречи с жителями, на которых можно обсудить все волнующие моменты.
Как рассказала начальник управления жилищной политики Александра Стребкова, в конце прошлого года администрацией заключены муниципальные контракты на приобретение квартир в новом микрорайоне «Горизонт», которые в том числе будут предложены участникам программы по переселению, проживающим в Ёлочках.
– Передача квартир ожидается во втором квартале этого года. Как только квартиры будут приняты, приступим к заключению договоров, – отметила Александра Стребкова.
Галина Ивановна Эскина проживает в Елочках 50 лет. Женщина отмечает, что в селе создана инициативная группа, которая постоянно взаимодействует со специалистами администрации, руководителем отдела по управлению территорией.
– Дома построены в 1956 году. Стали разрушаться. Ждем переселения. Процесс не быстрый, но, планируется, что уже через несколько месяцев нас познакомят с новой территорией, покажут квартиры, выдадут ключи.
Каждая ситуация, с которой обращаются жители, рассматривается в индивидуальном порядке. Жители всегда могут проконсультироваться со специалистами, в том числе обсудить варианты временного предоставления маневренного жилья и другие вопросы, заявили ТИА «Острова» в мэрии областного центра.
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