В Южно-Сахалинске выберут для ремонта одну общественную территорию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцам предлагают выбрать общественную территорию для благоустройства в 2025 году. Свой выбор горожане могут сделать с 15 по 17 марта. На голосование проекта «Формирование комфортной городской среды» представлено восемь объектов.
Рассказать о планируемых объектах благоустройства жителям Южно-Сахалинска готовы волонтеры, сообщили ТИА "Острова" в мэрии. В понедельник они раздавали информационные брошюры в городском парке им. Ю.А. Гагарина. Информировали людей, где и как можно проголосовать за понравившийся проект.
Свой выбор горожане могут сделать с 15 по 17 марта. В выборе объектов благоустройства могут принять участие люди старше 14 лет.
- На пунктах также будут работать волонтеры. Узнать их можно будет по экипировке. Мы окажем людям всю необходимую помощь, - рассказала волонтер Ксения Зарубина. - Большинство жителей, с которыми мы общаемся во время информирования, положительно оценивают проекты по формированию комфортной городской среды в Южно-Сахалинске. У нас появляются новые места для прогулок и отдыха. Это здорово.
Администрация Южно-Сахалинска представила восемь общественных территорий для благоустройства в 2025 году:
- территория в районе пересечения улиц Железнодорожной, Кузнечной и Амурской;
- территория, расположенная западнее дома №102 на ул. Сахалинской;
- благоустройство зоны отдыха «Тимирязевское»;
- территория северо-западнее пересечения улиц Горького и Тихоокеанской;
- территория, расположенная между пр. Мира и ул. Армейской;
- территория, расположенная юго-западнее пересечения улиц Ударная и Новая в Дальнем;
- территория от пр. Победы вдоль ул. Ленина и от ул. Крюкова до ул. Пограничной («Бульвар студентов»);
- территория, расположенная северо-восточнее пересечения ул. Сахалинской и пер. Матросского.
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