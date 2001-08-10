Сахалинские энергетики будут информировать об отключениях через чат-бота

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» запустило чат-бот в Telegram по информированию о плановых и неплановых отключениях электроэнергии.

Как сообщили ТИА "Острова" в компании, воспользоваться сервисом может любой потребитель, чьи энергопринимающие устройства входят в зону обслуживания Сахалинэнерго.

Подписаться на чат-бот можно по ссылке: https://sakh-frs.ru/, выбрав кнопку «Оповещение об отключении электроэнергии в Телеграм».

Перед тем как подключиться к рассылке сообщений об отключениях электроэнергии, чат-бот проверяет, входит ли интересующий их адрес в зону обслуживания компании. Если это так, то чат-бот предложит подписаться на рассылку уведомлений.

Необходимо отметить, что в весенне-летние месяцы специалисты филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго традиционно реализуют большой объем работ по строительству и ремонту электросетевого оборудования на территории Сахалина, в связи с чем количество плановых отключений электроэнергии значительно увеличивается.

«Современные цифровые возможности позволят жителям Сахалина узнавать об отключениях в оперативном порядке. Филиал «Распределительные сети» стал первым электросетевым предприятием в Сахалинской области, который запустил такой чат-бот для удобства клиентов», - рассказал генеральный директор Сахалинэнерго Сергей Иртов.