Сахалинские энергетики будут информировать об отключениях через чат-бота
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» запустило чат-бот в Telegram по информированию о плановых и неплановых отключениях электроэнергии.
Как сообщили ТИА "Острова" в компании, воспользоваться сервисом может любой потребитель, чьи энергопринимающие устройства входят в зону обслуживания Сахалинэнерго.
Подписаться на чат-бот можно по ссылке: https://sakh-frs.ru/, выбрав кнопку «Оповещение об отключении электроэнергии в Телеграм».
Перед тем как подключиться к рассылке сообщений об отключениях электроэнергии, чат-бот проверяет, входит ли интересующий их адрес в зону обслуживания компании. Если это так, то чат-бот предложит подписаться на рассылку уведомлений.
Необходимо отметить, что в весенне-летние месяцы специалисты филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго традиционно реализуют большой объем работ по строительству и ремонту электросетевого оборудования на территории Сахалина, в связи с чем количество плановых отключений электроэнергии значительно увеличивается.
«Современные цифровые возможности позволят жителям Сахалина узнавать об отключениях в оперативном порядке. Филиал «Распределительные сети» стал первым электросетевым предприятием в Сахалинской области, который запустил такой чат-бот для удобства клиентов», - рассказал генеральный директор Сахалинэнерго Сергей Иртов.
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