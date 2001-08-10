Сахалинским школьникам показали онлайн-урок о кибербезопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС совместно с благотворительным фондом «Система» представили юным сахалинцам открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего «Кибербезопасность». На этом занятии можно узнать о самых современных способах защиты от киберугроз и ИТ-профессиях будущего. Урок будет интересен учащимся средней школы, учителям и родителям из Сахалинской области.
Онлайн-урок «Кибербезопасность» предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах - педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.
Зрители урока узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях на примере «МТС Диджитал». Школьники познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом.
Урок доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе «Лифт в будущее» и в сообществе платформы в социальной сети Вконтакте.
Урок по кибербезопасности от МТС является частью комплексного проекта благотворительного фонда «Система» «Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего». Это серия видеоуроков, направленных на знакомство школьников и студентов с передовыми технологиями и актуальными профессиями в различных отраслях российской экономики вместе с учеными и представителями ведущих компаний страны.
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