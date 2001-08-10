KION представил новый российский детектив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС состоялась премьера остросюжетного детектива телеканала НТВ «Черное солнце» — истории о том, как двое следователей, совершенно разных по мировоззрению и характерам, вынуждены объединиться для работы над одним преступлением, произошедшим в Выборге у финской границы. Главные роли в сериале сыграли Юрий Чурсин, Максим Стоянов и Виктория Корлякова. Режиссёр — Анна Носатова, это режиссерский сериальный дебют популярной актрисы.

Оперуполномоченный капитан Евгений Чагин (Максим Стоянов) отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению молдованки Габи (Виктория Корлякова), обратившейся в полицию, пропала ее сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра, и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь — Игорь Жук (Юрий Чурсин), он прибывает на место убийства, - одноклассник Чагина убил нескольких бандитов. Чагин пытался помочь однокласснику сокрыть улики. Между Жуком и Чагиным зарождается конфликт, выливающийся в увольнение Чагина из полиции. Вскоре в том же лесу, близ места, куда ездили Чагин и Габи, находят труп без головы и кистей рук. Жуку и Чагину приходится объединиться, чтобы поймать убийцу. Они выясняют, что ранее полиция находила такие же тела, но не связывала дела друг с другом. Становится очевидно, что поймать убийцу не так-то просто, и действует, он, похоже, не один.

«Черное солнце» — это классический детективный сериал из 12 эпизодов. На протяжении каждого из них Чагин и Жук будут глубже раскрываться для зрителей и из непримиримых врагов превращаться не просто в коллег, а в двух приятелей, которым есть, чем помочь друг другу. Сериал снимали в Ленинградской области, в кадре — туманные пейзажи Выборга, которые добавляют истории мрачной атмосферности.

Юрий Чурсин, актер: «Прекрасная команда проекта соединилась в единое целое и атмосфера на площадке была творческой и весёлой. Потрясающе партнёры, с которыми счастье было находиться в кадре, и интересный характер героя, жизнь которого меняется на наших глазах, я надеюсь вызовут интерес у зрителя».

Максим Стоянов, актер: «У меня невероятно интересная роль, которую я считаю настоящим подарком. При подготовке к ней я даже ездил в отдел полиции к своим знакомым, чтобы прочувствовать реальность профессии. Просто выучить текст и органично его рассказать —неинтересно. Мне важно, чтобы в этом тексте был человек. В Чагине присутствует какая-то необузданная энергия: если он любит, то любит искренне, если ненавидит, то не будет этого скрывать. У него своё мерило справедливости, которое, на мой взгляд, более точное. Сначала может показаться, что он совершает незаконные действия, но если мы посмотрим в корень его поступков, то увидим богатую душу. При этом он очень страстный со своими слабостями, от которых мучается. Всё как в жизни: трагедия, драма, юмор, — как говорится, и смех, и грех. Мне бы хотелось некоторые качества Чагина воспитать в себе, но что-то, конечно, я от себя добавил в него. Хорошо, что можно создать что-то третье: сценаристы прописывают характер и действия персонажа, а я, как актёр, дополняю его своими особенностями».

Виктория Корлякова, актриса: «Съемки сериала “Черное солнце” проходили в очень красивых локациях в Москве, затем в Санкт-Петербурге, небольшая часть сцен снималась в Выборге. У нас была потрясающая команда — постановочная группа, режиссер, оператор, артисты. Главная идея сериала, на мой взгляд, состоит в том, что иногда нужно отключить свой рационализм и действовать сердцем, как чувствуешь. Даже если это противоречит правилам и законам. Нужно быть внимательными друг к другу и стараться войти в положение другого человека — у него тоже есть свои проблемы, комплексы, страхи. Я всегда настаиваю на дуальности, весь наш мир дуален. Вот и моя героиня — сильная и хрупкая, красивая, сумевшая выбиться в люди. Это женщина, которая умеет любить и готова на все ради своих близких людей, но при этом она не поступается своими принципами и живет сердцем».