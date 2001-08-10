Фонд президентских грантов объявил о начале заявочной кампании второго грантового конкурса 2024 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцам напоминают, что Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Поддержку по вопросам участия в грантовом конкурсе фонда можно получить в ресурсных центрах поддержки некоммерческих организаций Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.
В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее 15 сентября 2023 года и не имеющие в составе учредителей органов власти. Заявка представляется в Фонд в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте президентскиегранты.рф.
Заявки принимаются через сайт фонда до 23:30 (мск) 15 марта. При этом фонд рекомендует не откладывать эту работу на последние дни, поскольку это часто негативно сказывается на качестве проработки проекта и, как следствие, шансах получить грант на его реализацию. Кроме того, напоминают организаторы, у участников конкурса не останется времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены.
Положение о конкурсе, методические материалы, а также обучающие медиафайлы размещены на официальном сайте Фонда в разделах «Документы», «Обучение». Ответы на основные вопросы можно найти в центре поддержки. Качественно подготовить заявку также поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию. Итоги конкурса будут подведены в июне. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля.
Кроме этого, консультационную поддержку по вопросам участия во втором грантовом конкурсе Фонда, подготовке заявочных документов можно получить в ресурсных центрах поддержки некоммерческих организаций Сахалинской области по телефонам: 8 (4242) 42-42-30; 8(914) 750-49-49, либо направив обращение по адресу: [email protected].
Напомним, информация по вопросам, касающимся деятельности некоммерческих организаций, в том числе и по конкурсам, проводимым на федеральном, региональном уровнях, оперативно размещается в официальном телеграмм-канале управления общественных коммуникаций Правительства Сахалинской области https://t.me/sakh_nko.
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