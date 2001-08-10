Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2024
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13:19, | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты "РВК-Сахалин" за выходные устранили 17 засоров канализации

Специалисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу и воскресенье аварийно-восстановительные бригады «РВК-Сахалин» продолжали работы по устранению засоров в системе водоотведения областной столицы, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Напомним, число засоров канализации Южно-Сахалинска в 2024 году почти в 2 раза превысило среднемесячные показатели прошлого года.

Как и прежде, большая часть жалоб горожан касается внутридомовых сетей и относится к компетенции управляющих компаний. «РВК-Сахалин» устраняет засоры на магистральных сетях.

По состоянию на 4 марта в работе специалистов осталось 5 заявок на устранение засоров канализации. Их планирует устранить в ближайшее время.  

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