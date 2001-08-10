Состоялась церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Международном молле «Арт.Молодость» прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Главная тема мероприятия — «Мир меняется, потому что меняюсь я». От островного региона на федеральную территорию «Сириус» приехали 45 участников и 21 волонтер. Торжественный старт Всемирному фестивалю молодёжи дал Президент России Владимир Путин. Он отметил, что для молодёжи нет границ и разделительных линий, они готовы общаться, получать новые знания и опыт, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

«Вы молодое поколение, вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир, и именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками. И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории так же, как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках, и, конечно, о самой России, о людях, которые здесь живут», — обратился к 20 тысячам участникам Фестиваля почти из 190 стран мира Президент России Владимир Путин.

На церемонии открытия гости ВФМ–2024 увидели историю настоящей любви двух молодых людей, которая знакома и понятна каждому человеку вне зависимости от веры, страны, профессии, традиций и обычаев. Главные герои шоу — Аделина и Андрей — взрослеют, учатся и сталкиваются с трудностями по дороге к мечте. Молодым людям предстояло найти себя в вечно меняющемся мире, научиться брать ответственность за себя, свой выбор и свою семью.

Чтобы разобраться в непростых жизненных вопросах, на протяжении всего шоу они обращались за помощью к искусственному интеллекту, озвученному знаменитым актером Константином Хабенским.

«Как я могу сделать мир лучше?», — спрашивает главная героиня. «В наших силах сделать будущее безопаснее, мы можем создавать связи и отношения. Мы — вместе, и ответственность за судьбы мира в наших руках», — отвечает невидимый герой Константина Хабенского.

Участники постановки визуализировали на сцене сложные и близкие для молодёжи темы — это поиск своего предназначения, выбор жизненного пути, превращение ограничений в возможности, стремление к исполнению мечты, взаимодействие со старшим поколением, любовь и её воплощение в семье.

Церемония открытия ВФМ–2024 состояла из выступлений танцевальных, музыкальных, хоровых коллективов из разных стран. Каждый из эпизодов олицетворяет смыслы Фестиваля — ответственность за судьбы мира, многонациональное единство, справедливость, взаимопомощь и командная работа, мир возможностей для каждого, сохранение семьи и традиционных ценностей.

В финале церемонии выступила общественный посол ВФМ–2024 Полина Гагарина. Она исполнила песню «Миллион голосов», созвучную смыслам Всемирного фестиваля молодёжи.

Спортивная программа в первый день Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе открылась грандиозным ледовым шоу, автором, режиссёром и продюсером которого выступил прославленный российский фигурист Илья Авербух. В основу сюжета легла тема главных энергий, которые наполняют и формируют жизнь каждого человека: энергии дружбы, красоты, любви, креатива, дома, побед и будущего.

«Фигурное катание давно стало визитной карточкой России. С помощью такого масштабного шоу иностранные гости Фестиваля смогут лучше понять нашу страну», – подчеркнул Илья Авербух.

Зрителей ледового шоу вдохновляли не только смелое и искреннее катание гостей Фестиваля, но и признанное мастерство прославленных российских чемпионов – Евгении Медведевой, Оксаны Домниной и Максима Шабалина, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Евгения Тарасова, Владимира Морозова. А кульминацией вечера стало появление на коньках олимпийского чемпиона Романа Костомарова, которому зал аплодировал стоя! В конце шоу зал еще долго не отпускал артистов, а устроив им настоящую овацию.

«Это было невероятно! Ледовое шоу смотрела впервые, и оно превзошло все мои ожидания. Я и смеялась, и улыбалась, а когда вышел Роман Костомаров и вовсе чуть не заплакала — это было очень мощно! Нам ещё достался очень удачный сектор, поэтому видели всё!», – поделилась эмоциями участница сахалинской делегации Кристина Кисилева.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.

Организатором Всемирного фестиваля молодёжи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.