Сахалинцев приглашают в "Школу семейного счастья"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первая встреча в рамках клуба пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 марта в 14.00. Психолог, член Профессиональной психотерапевтической Лиги РФ и Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, а также Ассоциации психологов Сахалинской области Ольга Локтева выступит с темой «Современная семья. Как преодолеть разногласия?». Спикер расскажет о том, как предотвратить семейные кризисы и успешно их преодолевать, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
«Школа семейного счастья» открыта для любых семей, желающих улучшить свои взаимоотношения. Работа клуба направлена на организацию разнообразных мероприятий, способствующих укреплению семейных отношений. Мероприятия будут проводиться совместными усилиями главной островной библиотеки и сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Пока родители будут учиться преодолевать разногласия, для юных читателей проведут мастер-классы по созданию цветочной композиции из бумаги «Весенняя палитра» и по лепке из пластилина «Подводный мир».
Встреча пройдет в молодежном центре «Универсалка» (2-й этаж СахОУНБ). Вход свободный.
Справки по телефону +7 (4242) 45-25-26.
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