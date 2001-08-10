Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная воздушная гавань региона подвела производственные итоги работы за зимние месяцы. За декабрь 2023 и январь-февраль 2024 через новый терминал Южно-Сахалинска прошли 286 332 человека. Это на 7% больше, чем за прошлогодний зимний сезон. Тогда сотрудники воздушной гавани обслужили 267 562 пассажира, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

В феврале сотрудники аэровокзального комплекса обслужили 93 748 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель увеличился также на 7%. Тогда услугами терминала воспользовались 87 493 путешественника.

Традиционно этой зимой самым популярным направлением у путешественников стала Москва. Среди межрегиональных перелётов спросом пользовались такие города, как Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский. Всего за зимний сезон в аэровокзальном комплексе приняли и отправили 2 743 воздушных судна. Из них в феврале – 876. На 2% больше, чем в январе, даже с учётом дополнительных праздничных рейсов.

«Планомерный прирост обслуженных в аэровокзале пассажиров и самолётов - главный показатель его работы. Мы уверенно наращиваем мощности. При этом, улучшаем качество предоставляемых услуг и скорость. Впереди – весенне-летний период. Это высокий сезон, когда в расписании появляются дополнительные рейсы, а значит, нам нужно будет обслужить ещё больше пассажиров и воздушных судов. Сейчас мы активно готовим к этому все подразделения и системы», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Напомним, Аэровокзал Южно-Сахалинск является самым крупным и технологичным на Дальнем Востоке. Его общая площадь составляет 47 000 квадратных метров. К услугам пассажиров – 6 телескопических трапов, 26 стоек регистрации, 18 интроскопов, пятиуровневая система безопасности в багажном отделении.