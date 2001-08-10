Тихоокеанское
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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

В Петропавловске-Камчатском поселилась лиса

В Петропавловске-Камчатском поселилась лиса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском лиса поселилась у «Казачьего ключа». Об этом корреспондентам редакции ТК «41 РЕГИОН» сообщили местные жители. По их словам, рыжая красавица уже несколько дней обитает в районе объездной дороги.

Судя по кадрам, которые горожане предоставили в распоряжение редакции, людей рыжая хищница не боится. Не исключено, что лесную гостью уже успели прикормить жители и гости края.

Между тем, специалисты природоохраны регулярно повторяют, что кормить диких животных ни в коем случае нельзя. Во-первых, человеческая еда вредна для них. Во-вторых, звери могут привыкнуть получать еду из рук людей и перестать добывать себе пищу самостоятельно, что при прекращении «подачек» приведет к гибели хвостатых.

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