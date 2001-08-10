На Сахалине и Курилах стартовал новый этап масштабного ремонта подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десятки объектов уже привели в порядок с начала года. План на первый квартал – 340 подъездов, всего в 2024-ом должны преобразить не менее 3 тысяч объектов. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – за этот год отремонтировать все подъезды, которые нуждаются в этом.

На сегодня больше всего объектов преобразили в Холмском районе, на втором месте – Южно-Сахалинск. Также работы развернулись в Корсаковском, Долинском, Поронайском, Курильском и Северо-Курильском районах.

Ремонт подъездов – это важное направление губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение», а также проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд». В прошлом году косметическими работами охватили более 4 тысяч объектов. В этом году предстоит полностью закрыть потребность в ремонте подъездов.

– Активные ремонтные работы ведутся пока в нескольких муниципалитетах. В ближайшее время к ним присоединятся все районы области. Мы также надеемся на заинтересованность и участие самих жильцов многоквартирных домов. Так, например, они могут подать заявку на ремонт своего подъезда. Для этого можно позвонить на горячую линию ЖКХ по номеру *0065 или обратиться к депутату своего округа, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. С помощью субсидий из областного бюджета управляющие компании возмещают значительную часть затрат. В этом году в региональной казне на эти цели предусмотрено 400 млн рублей.

– Управляющая компания сообщила нам, что скоро в подъездах нашего дома будет сделают ремонт. Мы этого очень ждем! И, в первую очередь, нужно сделать что-то с проводами. Хорошо бы еще обновить стены, поменять почтовые ящики. Думаем и над художественным оформлением, – поделился житель Тымовского Андрей Николаев.

По предложениям самих жильцов при поддержке управляющих компаний и партии «Единая Россия» проводится дополнительное благоустройство подъездов: художественное оформление стен, установка цветов и предметов декора. Самые креативные и необычные пространства смогут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания».