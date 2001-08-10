Анна Игнатова в составе сахалинской делегации отправилась на Всемирный фестиваль молодежи-2024
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Анна Игнатова, жительница Поронайска, вылетела в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи-2024 года. Предварительно Анна подала заявку на участие, после чего успешно прошла конкурсный отбор на фестиваль. В общей сложности 45 жителей Сахалина и Курил будут представлять Сахалинскую область на международном мероприятии. Участников ждет насыщенная программа. Фестиваль соберет 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников, из более 130 стран мира.
Город молодежи мира «возвели» на территории Олимпийского парка, расположенного на федеральной территории «Сириус». Сердцем территории Фестиваля стала Медальная площадь, которая на время ВФМ-2024 будет носить название «Душа России». Там же, помимо многих активностей, находится главная сцена с логотипом Фестиваля, который отражает идейную основу предстоящего крупнейшего международного события.
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