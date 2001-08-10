Тихоокеанское
информационное агентство
1 Марта 2024
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Пригородный поезд на Поронайск с 1 марта меняет расписание
16:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Пригородный поезд на Поронайск с 1 марта меняет расписание

Пригородный поезд на Поронайск с 1 марта меняет расписание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пассажирская компания "Сахалин" в связи с проведением плановых технических работ с 1 марта меняет расписание движения пригородных поездов по маршруту Южно-Сахалинск - Поронайск - Южно-Сахалинск.

 № 6303 Южно-Сахалинск - Поронайск - курсирует ежедневно.

Время отправления со ст. Южно-Сахалинск остается прежним - 16:00.

Время прибытия на ст. Поронайск будет на 10 минут позже - 21:11 вместо 21:01.

Общее время в пути составит 5 часов 11 минут.

№ 6304 Поронайск - Южно-Сахалинск - курсирует ежедневно.

Время отправления со ст. Поронайск будет на 5 минут раньше - 05:40 вместо 05:45.

Время прибытия на ст. Южно-Сахалинск на 7 минут позже - 10:54 вместо 10:47.

Общее время в пути составит 5 часов 14 минут.

 Остальные поезда пригородного сообщения курсируют по расписанию согласно графику.

 Приобрести железнодорожные билеты можно через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", в кассах АО "ПКС", либо в поездах пригородного сообщения.

По всем вопросам можно обратиться в официальную группу Telegram-канала, где всегда размещена актуальная информация и подробное расписание движения пригородных поездов или в информационно-справочный центр по номеру телефона 8 (4242) 71-29-94.

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