Пригородный поезд на Поронайск с 1 марта меняет расписание
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пассажирская компания "Сахалин" в связи с проведением плановых технических работ с 1 марта меняет расписание движения пригородных поездов по маршруту Южно-Сахалинск - Поронайск - Южно-Сахалинск.
№ 6303 Южно-Сахалинск - Поронайск - курсирует ежедневно.
Время отправления со ст. Южно-Сахалинск остается прежним - 16:00.
Время прибытия на ст. Поронайск будет на 10 минут позже - 21:11 вместо 21:01.
Общее время в пути составит 5 часов 11 минут.
№ 6304 Поронайск - Южно-Сахалинск - курсирует ежедневно.
Время отправления со ст. Поронайск будет на 5 минут раньше - 05:40 вместо 05:45.
Время прибытия на ст. Южно-Сахалинск на 7 минут позже - 10:54 вместо 10:47.
Общее время в пути составит 5 часов 14 минут.
Остальные поезда пригородного сообщения курсируют по расписанию согласно графику.
Приобрести железнодорожные билеты можно через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", в кассах АО "ПКС", либо в поездах пригородного сообщения.
По всем вопросам можно обратиться в официальную группу Telegram-канала, где всегда размещена актуальная информация и подробное расписание движения пригородных поездов или в информационно-справочный центр по номеру телефона 8 (4242) 71-29-94.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:17 Сегодня Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
10:00 Сегодня На острове Шумшу пропал смотритель маяка
09:06 Сегодня ВТБ Лизинг в новой стратегии увеличит портфель до 1,5 трлн рублей
09:18 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в селе Красная Тымь
15:03 27 Февраля 102 семьи переедут в новый дом на пер. Горького в Ново-Александровске
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
08:57 24 Февраля ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы
16:34 26 Февраля В Южно-Сахалинске назвали имена победителей арт-фестиваля "Заяви о себе"
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
Выбор редакции
- 15:17 Сегодня Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
- 10:59 Сегодня Южносахалинцам напоминают о мерах безопасности в период проведения избирательной кампании 2024 года
- 14:59 Вчера 5,7 млрд рублей на жилье выплатили многодетным семьям в Сахалинской области
- 16:01 28 Февраля В Южно-Сахалинске открыли выставку, посвященную январской метели
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?