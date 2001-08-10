На перекрестке ул. Комсомольской и Компроспекта в Южно-Сахалинске частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со 2 по 4 марта в юго-западной части перекрестка будут выполняться работы по устройству инженерных сетей. Работы планируется завершить ранее обозначенного срока, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

При проезде через перекресток водителям необходимо руководствоваться временными дорожными знаками, а также учитывать частичное ограничение при планировании маршрута