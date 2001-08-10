Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Схема движения маршрута №12 скорректирована на основе обращений жителей Новой Деревни и проведенного среди них опроса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с 4 марта меняется схема движения маршрута №12. Автобусы будут двигаться из Новой Деревни до ТПУ «Нова» в Ново-Александровске и обратно.

Схема движения: с. Новая Деревня, по улицам Центральная, Парковая, Надежды, Охинская, далее до транспортно-пересадочного узла «Нова», где пассажиры смогут пересесть на другой удобный автобусный маршрут или рельсобус . Автобусы №12 будут выполнять 15 рейсов (сейчас всего 5).

Через ТПУ «Нова» проходят муниципальные маршруты №10, 62, 71, 119, 189, на которых можно доехать до города. Кроме того, от ТПУ «Нова» можно доехать на рельсобусе до станции «Христофоровка» (ТПУ «Горизонт») через транспортно-пересадочные узлы «Привокзальный», «Университет», «Большая Елань», «Заводской», «Сити Молл», «Аэропорт», где можно пересесть на автобус, следующий до необходимого остановочного пункта.

Информация об изменении схемы движения и расписания доведена до жителей с.Новая Деревня.

Для удобства пассажиров на ТПУ установлены знаки с информацией, по которым можно ориентироваться в какую сторону идет автобус — в направлении города или движется далее на север до конечной остановки.