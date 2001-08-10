Тихоокеанское
информационное агентство
1 Марта 2024
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15:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 марта 2024 года на территории Макаровского, Томаринского, Долинского,  Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется снег, местами сильный, ветер на побережьях 15-20 м/с, на востоке метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Кроме этого,  2 марта на территории Долинского района и города Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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