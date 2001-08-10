Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2 марта 2024 года на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется снег, местами сильный, ветер на побережьях 15-20 м/с, на востоке метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Кроме этого, 2 марта на территории Долинского района и города Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:17 Сегодня Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
10:00 Сегодня На острове Шумшу пропал смотритель маяка
09:06 Сегодня ВТБ Лизинг в новой стратегии увеличит портфель до 1,5 трлн рублей
09:18 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в селе Красная Тымь
15:03 27 Февраля 102 семьи переедут в новый дом на пер. Горького в Ново-Александровске
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
08:57 24 Февраля ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы
16:34 26 Февраля В Южно-Сахалинске назвали имена победителей арт-фестиваля "Заяви о себе"
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
Выбор редакции
- 15:17 Сегодня Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
- 10:59 Сегодня Южносахалинцам напоминают о мерах безопасности в период проведения избирательной кампании 2024 года
- 14:59 Вчера 5,7 млрд рублей на жилье выплатили многодетным семьям в Сахалинской области
- 16:01 28 Февраля В Южно-Сахалинске открыли выставку, посвященную январской метели
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?