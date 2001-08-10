24 постояльца заселились в новый дом-интернат в Ногликах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современное социальное учреждение построили по специальному проекту с учетом особенностей людей пожилого возраста и инвалидов, включая колясочников. В интернате, рассчитанном на 60 жильцов, созданы условия, максимально приближенные к домашним, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Новое здание заменило старый интернат 1969 года постройки. Пока шло строительство, постояльцев расселили по другим подобным учреждениям. А с начала этой недели сахалинцы возвращаются в Ноглики.
– Современный корпус ввели в конце прошлого года. Сегодня учреждение уже принимает постояльцев. В новом зднании гораздо больше возможностей, чтобы создать бытовой комфорт для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья, – сообщила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
В трехэтажном корпусе площадью 3 тысячи квадратных метров предусмотрены двухместные комнаты с прихожей, санузлом и лоджией. Комнаты оборудованы системой экстренного вызова персонала. В здании разместили пассажирский лифт, спортивный и актовый залы, библиотеку, парикмахерскую, столовую, медицинский кабинет.
Для постояльцев разработано сбалансирование четырехразовое питание. А социальные работники каждому из подопечных помогают найти занятие по душе и получить новые навыки.
– Все очень рады своему возвращению. И мы ждали этой встречи, так как за долгие годы привыкли к друг к другу. Сотрудники организовали теплый прием. Все обнимались. Повар специально приготовил более плотный ужин, чтобы люди быстрее восстановились с дороги, – поделилась директор Ногликского дома-интерната Валентина Гурьянова.
Напомним, социальному учреждению исполнилось 55 лет. Ранее пансионат располагался в 16-ти квартирном жилом доме. В 70-е годы в нем проживал известный эвенский писатель и художник Семен Надеин.
Строительство нового здания стало возможно благодаря нацпроекту «Демография», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Глава государства неоднократно ставил акцент на том, что работа социальной защиты страны должна быть направлена на создание к 2024 году условий для активного долголетия людей пожилого возраста.
За последние пять лет в Сахалинской области было построено и введено в эксплуатацию четыре новых здания для проживания пожилых граждан и людей с инвалидностью.
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