Более 41 тысячи пенсионеров присоединились к проекту "Сахалинское долголетие"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 41 тысячи островных пенсионеров присоединились к региональному проекту «Сахалинское долголетие», который позволяет разнообразить досуг пожилых людей. Благодаря программе сахалинцы и курильчане старшего поколения бесплатно посещают кинотеатры, театры, музеи, зоопарк, концерты, тренажерные и спортивные залы. Важный для региона проект запущен по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Ранее всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны, призвал Президент России Владимир Путин.
– У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам, – сказал в одном из выступлений глава государства.
Жительница Южно-Сахалинска Валентина Шостак, находясь на пенсии, активно занимается спортом. По программе «Сахалинское долголетие» посещает тренажерный зал и бассейн. По словам островитянки, это благоприятно сказывается на состоянии здоровья.
– По этой программе мы занимаемся в спортивном зале три раза в неделю, в том числе – играем в теннис. Кроме того, ходим в бассейн в Аква-Сити раз в неделю. Программа очень помогает, спорт укрепляет здоровье, колени не болят, давление не мучает, – рассказала Валентина.
Присоединиться к проекту «Сахалинское долголетие» может любой житель Сахалина и Курил в возрасте 55 лет и старше. Для этого необходимо постоянно проживать на территории области и иметь «Единую карту Сахалинца».
– Мы хотим, чтобы сахалинцы и курильчане вели активный образ жизни вне зависимости от возраста. Именно поэтому был запущен проект «Сахалинское долголетие», благодаря которому наши жители могут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта. Программа оказалась очень популярной. Ей воспользовались уже более 41 тысячи островитян. На реализацию проекта с 2019 года из областного бюджета направлено более 58 миллионов рублей, – рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Предоставлять свои услуги в рамках проекта могут индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и спорта на территории Сахалинской области и зарегистрированные в реестре поставщиков услуг.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:17 Сегодня Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
10:00 Сегодня На острове Шумшу пропал смотритель маяка
09:06 Сегодня ВТБ Лизинг в новой стратегии увеличит портфель до 1,5 трлн рублей
09:18 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в селе Красная Тымь
15:03 27 Февраля 102 семьи переедут в новый дом на пер. Горького в Ново-Александровске
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
08:57 24 Февраля ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы
16:34 26 Февраля В Южно-Сахалинске назвали имена победителей арт-фестиваля "Заяви о себе"
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
Выбор редакции
- 15:17 Сегодня Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
- 10:59 Сегодня Южносахалинцам напоминают о мерах безопасности в период проведения избирательной кампании 2024 года
- 14:59 Вчера 5,7 млрд рублей на жилье выплатили многодетным семьям в Сахалинской области
- 16:01 28 Февраля В Южно-Сахалинске открыли выставку, посвященную январской метели
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?