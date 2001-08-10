Более 41 тысячи пенсионеров присоединились к проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 41 тысячи островных пенсионеров присоединились к региональному проекту «Сахалинское долголетие», который позволяет разнообразить досуг пожилых людей. Благодаря программе сахалинцы и курильчане старшего поколения бесплатно посещают кинотеатры, театры, музеи, зоопарк, концерты, тренажерные и спортивные залы. Важный для региона проект запущен по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ранее всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны, призвал Президент России Владимир Путин.

– У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам, – сказал в одном из выступлений глава государства.

Жительница Южно-Сахалинска Валентина Шостак, находясь на пенсии, активно занимается спортом. По программе «Сахалинское долголетие» посещает тренажерный зал и бассейн. По словам островитянки, это благоприятно сказывается на состоянии здоровья.

– По этой программе мы занимаемся в спортивном зале три раза в неделю, в том числе – играем в теннис. Кроме того, ходим в бассейн в Аква-Сити раз в неделю. Программа очень помогает, спорт укрепляет здоровье, колени не болят, давление не мучает, – рассказала Валентина.

Присоединиться к проекту «Сахалинское долголетие» может любой житель Сахалина и Курил в возрасте 55 лет и старше. Для этого необходимо постоянно проживать на территории области и иметь «Единую карту Сахалинца».

– Мы хотим, чтобы сахалинцы и курильчане вели активный образ жизни вне зависимости от возраста. Именно поэтому был запущен проект «Сахалинское долголетие», благодаря которому наши жители могут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта. Программа оказалась очень популярной. Ей воспользовались уже более 41 тысячи островитян. На реализацию проекта с 2019 года из областного бюджета направлено более 58 миллионов рублей, – рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

Предоставлять свои услуги в рамках проекта могут индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и спорта на территории Сахалинской области и зарегистрированные в реестре поставщиков услуг.