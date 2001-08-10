Тихоокеанское
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13:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащий ВВО сержант Николай Половников с острова Сахалин был награжден медалью "За Отвагу"

Военнослужащий ВВО сержант Николай Половников с острова Сахалин был награжден медалью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сержант Половников Николай мужественно и самоотверженно выполнял боевые задачи в составе мотострелкового взвода. С первого дня находился на передовой линии в непосредственной близости с противником. Принимал участие в штурме опорных пунктов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

При очередном штурме позиций ВСУ, был ранен командир взвода, рискуя жизнью под обстрелом сержант Половников вынес раненого командира с поля боя и оказал ему первую медицинскую помощь.

Указом президента Российской Федерации сержант Половников Николай Сергеевич награжден, медалью "За отвагу".

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