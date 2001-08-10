Южносахалинцам напоминают о мерах безопасности в период проведения избирательной кампании 2024 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии предстоящих выборов президента Российской Федерации жителям Южно-Сахалинска напоминают о мерах безопасности в случае террористической угрозы на транспорте и в общественных местах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В случае обнаружения подозрительного предмета в помещении, общественном транспорте или на улице следует немедленно сообщить в полицию. Категорически запрещается трогать, перемещать, заливать жидкостью или накрывать одеждой опасную находку.

Не следует стоять вблизи мусорных контейнеров, урн, бесхозных чемоданов и других предметов.

Подробная памятка по алгоритму действий в случае угрозы терроризма, размещена на официальном сайте администрации города. С общими правилами пожарной безопасности также можно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону: 112.