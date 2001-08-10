Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 марта в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на острове Шумшу пропал смотритель маяка "Курбатова", рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По предварительной информации у него вышел из строя генератор и он принял самостоятельное решение переместиться на маяк «Чибуйный» находящийся на расстоянии 35 км, но на данном маяке так и не появился. На остров Шумшу выдвинулись спасатели ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 2 человека со снегоходом, сотудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом.