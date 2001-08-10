ВТБ: Лизинг в новой стратегии увеличит портфель до 1,5 трлн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках новой трехлетней стратегии ВТБ Лизинг планирует в полтора раза увеличить свой портфель - до 1,5 трлн рублей по итогам 2026 года. Об этом генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов заявил в рамках Стратегической недели ВТБ.
Росту будет способствовать увеличение спроса со стороны российских компаний, занятых в стратегически важных для экономики и общества сферах: логистике, строительстве, ритейле, коммунальном обслуживании и инфраструктурных проектах.
В сегменте автолизинга ВТБ Лизинг планирует ежегодный рост нового бизнеса более чем на 15%. При этом рост в продажах составит до 50 тысяч автомобилей и единиц техники в 2026 году.
В железнодорожном сегменте ожидают ежегодный рост не менее чем на 10%. Рост спроса здесь будет связан с необходимостью замещения выбывающего парка и высокая загрузка предприятий.
К концу 2026 года ВТБ Лизинг планирует обновить около 20 тысяч вагонов на сети, так как нормативный срок службы истечет у более чем 100 тысяч вагонов разного типа. Повышенный спрос ожидается на новые крытые вагоны, полувагоны, вагоны-цистерны и вагоны-хопперы.
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