ВТБ выдал рекордный объем гарантий предпринимателям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ 21,5 тысяч гарантий и аккредитивов, что на четверть превышает результат предыдущего года. Объем выдач документарных продуктов за 2023 год вырос на 30% к 2022 году − до 672,3 млрд рублей. Гарантийный портфель клиентов среднего и малого бизнеса по итогам 2023 года вырос на 28% и составил 641 млрд рублей. Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ сообщил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Чаще всего предприниматели оформляют в ВТБ гарантии на исполнение контрактов – они занимают 52% объема портфеля, еще более четверти приходится на гарантии возврата аванса. Среди самых востребованных продуктов также гарантии возврата займа, платежа, налоговые и таможенные.

По статистике ВТБ, банковские гарантии активнее привлекают предприятия транспорта и инфраструктурного строительства, торговли, машиностроения и металлообработки, а также жилищного и коммерческого строительства.

«Гарантийный рынок продолжает расти на фоне увеличения объема госзакупок и числа активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. ВТБ поддерживает предпринимателей как в работе на госзаказ, так и по коммерческим контрактам. Созданный у нас механизм предоставления гарантий направлен на их максимальную доступность для любого бизнеса. Большая часть гарантий выдана в прошлом году по экспресс-технологии с ускоренным принятием решения», − отметил Руслан Еременко.

Экспресс-гарантии в рамках госзакупок и коммерческих контрактов, которые на сумму до 75 млн рублей, особенно популярны среди клиентов малого бизнеса. В прошлом году предприниматели оформили более 14 тысяч гарантий по экспресс-технологии на 159 млрд рублей, что на 87% превышает результат за 2022 год.