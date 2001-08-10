5,7 млрд рублей на жилье выплатили многодетным семьям в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многодетные семьи на островах могут компенсировать 50% стоимости при покупке или строительстве жилья. С тех пор как была введена эта мера поддержки, ей воспользовались 3281 семья на общую сумму 5,7 млрд рублей из областного бюджета, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Эта выплата является самой дорогостоящей мерой поддержки семей на Дальнем Востоке. Рассчитывать на нее могут многодетные родители, получившие этот статус по факту рождения третьего ребенка и регистрации его в органах ЗАГС Сахалинской области. Важное условие ­­­– хотя бы один из родителей должен быть рожден на территории островного региона и проживать здесь не менее 10 лет или переехать и прожить на Сахалине или Курилах не менее 20 лет.

Жительница Южно-Сахалинска Елена воспитывает троих детей. После появления на свет младшего ребенка возникла необходимость в квартире попросторнее. Из соцсетей сахалинка узнала про существование программы для многодетных и обратилась в отделение Центра социальной поддержки по месту жительства. Женщине потребовался минимальный пакет документов: в рамках межведомственного взаимодействия многие справки готовятся специалистами центра самостоятельно.

– За все это время мы достаточно много помощи получили от соцзащиты. Это и 2 миллиона, которые вложили в квартиру. Переехали в нее в этом году. Еще я получаю ежемесячные выплаты. Это, конечно, ощутимая помощь, когда воспитываешь троих детей, – поделилась Елена.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Глава государства считает, что многодетность должна стать нормой во всех регионах нашей страны.

– У наших бабушек и прабабушек было и по семь, и по восемь детей. Семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности, – отметил в одном из выступлений Президент.

В развитие поручений Президента на территории Сахалинской области действует ряд мер поддержки многодетных семей. К примеру, каждой семье выплачивается областной материнский капитал. При рождении первого ребенка его сумма составляет 150 тысяч рублей, при рождении второго – 250 тысяч. Оказывается ежегодная адресная помощь в размере до 128 тысяч рублей семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо лечение за пределами региона. Кроме того, островные семьи могут воспользоваться ежеквартальными, ежемесячными и единовременными выплатами.

При одной из самых востребованных мер поддержки остается компенсация половины стоимости при покупке или строительстве жилья. За два месяца 2024 года выплатой на улучшение жилищных условий воспользовались уже 28 семей на сумму более 54 млн рублей.