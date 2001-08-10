Тихоокеанское
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14:23, | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова 1 марта припай устойчив

В заливе Мордвинова 1 марта припай устойчив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 1 марта припай в заливе Мордвинова устойчив от села Лесное до мыса Свободный на удалении 500 м от берега. На остальных участках выходить на лед опасно.

Телефон вызова экстренных служб - 112.

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