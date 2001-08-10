В Южно-Сахалинске с начала года диспансеризацию прошли 9820 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям островной столицы напоминают о важности плановых медицинских обследований и необходимости быть внимательными к своему здоровью. Диспансеризация позволяет выявить факторы риска и предупредить вероятность развития различных заболеваний, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, проходить профилактические осмотры горожанам старше 18 лет рекомендовано ежегодно. Если возраст делится на три, значит наступил год диспансеризации. Пациентам от 18 лет комплекс медицинских мероприятий проводится раз в три года. После 40 лет проходить обследование можно ежегодно.

Врачи подчеркивают, что регулярное диспансерное обследование помогает выявить скрытые проблемы и стать отправной точкой для их раннего лечения. Диспансеризация позволяет своевременно выявить наличие факторов риска, связанных с различными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, онкологические, диабетические, болезни органов дыхания, зрения, слуха и др. Если у пациента выявляется недуг, его направляют в поликлиники для установления диагноза и выбора тактики лечения.

В 2024 году диспансеризацией планируется охватить порядка 70% граждан, зарегистрированных в городском округе. Это более 114 тысяч человек. На сегодняшний день диспансеризацию прошли более 9820 южносахалинцев.

В ходе диспансеризации проводится ряд обследований, которые включают анкетирование на наличие хронических заболеваний и отягощенной наследственности, антропометрию и определение индекса массы тела, измерение артериального давления, клинико-лабораторные анализы, в том числе исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорографию, электрокардиографию и уточнение сердечно-сосудистого риска, маммографию (для женщин старше 40 лет или по показаниям), осмотр и консультацию терапевта.

Диспансеризация проводится в поликлиниках городского округа, фельдшерско-акушерских пунктах. Записаться на обследование можно самостоятельно по номеру телефона единой сервисной службы 1-300.

Кроме этого, для удобства южносахалинцев организовано прохождение медицинского обследования на рабочих местах. Мобильные диагностические комплексы позволяют провести осмотр сотрудников предприятий муниципалитета без отрыва от основной деятельности. Для этого трудовым коллективам необходимо обратиться в департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска по телефонам 300-596 и 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Отметим также, что в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко, ведется масштабная работа по информированию жителей о возможности прохождения диспансеризации. Приглашение на медицинское обследование приходит горожанам посредством СМС-сообщений. Пациентам с хроническими заболеваниями напоминают о необходимости визита в поликлинику проводники здоровья.