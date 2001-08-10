ВТБ: к концу 2026 года банк на 40% увеличит кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ планирует до конца 2026 года на 40% увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса при росте клиентской базы в 1,5 раза. Об этом сообщил в рамках Стратегической недели ВТБ заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.
Топ-менеджер отметил, что поддержка бизнеса, инфраструктуры, трансформации экономики будут одним из приоритетов ВТБ в рамках новой стратегии развития на ближайшие три года. Банк нацелен на создание выгодных и гибких условий кредитования и обеспечение равного доступа к финансированию в рамках как программ господдержки, так и собственных предложений. ВТБ планирует продолжать поддержку масштабных инфраструктурных, промышленных, сельскохозяйственных, строительных проектов во всех регионах России, а также обеспечивать микро и малый бизнес легкими кредитами с прозрачными условиями.
«К 2026 году мы планируем увеличить кредитный портфель клиентов СМБ в 1,4 раза, а также нарастить долю рынка финансирования предпринимателей и предприятий. Мы понимаем ключевую роль кредитования для развития бизнеса и экономики в целом и продолжаем поддерживать клиентов в реализации их планов. Госпрограммы, в которых ВТБ принимает активное участие, – выгодный инструмент для снижения ставки в текущих условиях. Они позволяют получить финансирование не только крупному бизнесу, но и небольшим предприятиям, в том числе в формате экспресс-кредитования», − сообщил Денис Бортников.
Кредитный портфель ВТБ в сегменте СМБ по итогам 2023 года превысил 3,1 трлн рублей, рост составил 27%, что выше темпов роста рынка корпоративного кредитования. Клиенты активно пользовались как базовыми продуктовыми предложениями банка, так и льготным финансированием. ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки бизнеса – сегодня клиентам доступно 20 льготных инструментов, с помощью которых можно получить ставку по бизнес-кредиту ниже рыночной.
Доля льготных программ в общем кредитном портфеле ВТБ в сегменте СМБ превышает 22%. Наибольший объем приходится на кредиты, выданные по программе Министерства сельского хозяйства № 1528 − 235,6 млрд рублей. Кредитный портфель по Программе 1764 Минэкономразвития составляет 169 млрд рублей – это пятая часть в общем портфеле сделок по стране. В рамках совмещенной Программы №1764 Минэкономразвития и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП на долю ВТБ приходится 46% сделок, кредитный портфель банка − около 58 млрд рублей.
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