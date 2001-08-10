В Южно-Сахалинске дали старт проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздник в честь открытия проекта «Мозаика семейных ценностей» прошел в Сахалинской областной научной универсальной библиотеке. Гостями мероприятия стали молодые южно-сахалинские семьи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают авторы проекта, главная цель «Мозаики семейных ценностей» - укрепление института семьи. Это особенно актуально в 2024 году, который указом президента объявлен Годом семьи.

Поздравить участников со стартом пришли руководители учреждений, представители общественных организаций. С приветственным словом к южносахалинцам обратилась заместитель директора департамента образования Светлана Захарова. Она отметила значимость проекта для муниципалитета и пожелала успеха в его реализации.

- В семье начинается жизненный путь каждого из нас. Семья — это дом, наша опора. К тому же, это фундамент нашего общества. Год семьи — важное событие для всей России. В традициях нашей страны - поддержка граждан, воспитывающих детей, забота о подрастающем поколении. Поэтому такие проекты, безусловно, важны. К тому же, я уверена, он вызовет большой интерес среди жителей города.

В ходе мероприятия были отмечены победители и призеры конкурса видеороликов «История нашей семьи», участниками которого стали воспитанники детских садов №44 «Незабудка» и №45 «Семицветик». Также на празднике чествовали семейную пару - Владимира и Ольгу Задорских, отметившую 50-летие совместной жизни. Кроме того, работала площадка Сахалинского центра медицинской профилактики, где южносахалинцы могли пройти скрининг на факторы риска неинфекционных заболеваний. Ярким подарком для гостей праздника стало выступление творческих коллективов города.

- Институт семьи сегодня динамично развивается. Мы понимаем, что семья должна быть крепкой и здоровой. Все эти аспекты мы отметили в нашем проекте. Мы хотим показать детям, как важно любить свою семью, прививать традиции и обычаи, как важно уважать родителей. А родители в свою очередь должны заботиться своих детях, чтобы они выросли полноценными гражданами нашей великой страны, - рассказала председатель Южно-Сахалинского отделения «Союз женщин России» Елена Столярова.

В ходе реализации проекта в областном центре пройдет ряд мероприятий. В их числе мастер-классы, образовательные семинары, тематические игры. В ноябре в Южно-Сахалинске запланировано проведение форума, приуроченного к международному празднику Дню матери. Также авторы инициативы готовят телепроект, рассказывающий о ценностях и традициях семей муниципалитета.

Проект «Мозаика семейных ценностей» реализуется Союзом женщин России совместно с Сахалинской областной научной универсальной библиотекой. К инициативе присоединились, областное агентство ЗАГС, Сахалинский центр медицинской профилактики, администрация города Южно-Сахалинска, а также другие организации, работающие в направлении укрепления и поддержки института семьи.