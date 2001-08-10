С начала года специалисты "РВК-Сахалин" устранили 445 засоров в городской канализации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Число засоров системы водоотведения Южно-Сахалинска в 2024 году почти в 2 раза превысило среднемесячные показатели прошлого года, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
В диспетчерскую службу «РВК-Сахалин» в январе и феврале жители города обратились 818 раз. При этом больше половины обращений связаны именно с работой канализации.
Один из самых масштабных засоров этого года был ликвидирован на прошлой неделе в районе проспекта Победы, а также по улице Больничной. Ремонтные работы осложнялись большим количеством снега, который заблокировал доступ к коллектору через внутриквартальные проезды.
Проблему усугубляют и брошенные автомобили. Так, например, двое суток ушло на то, чтобы специалисты компании смогли подобраться к канализационному колодцу по адресу Спортивный проезд, 19. Доступ к нему был заблокирован двумя автомобилями. Мастера водоканала во взаимодействии с департаментом городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска были вынуждены запрашивать помощи сотрудников ГИБДД по поиску автовладельцев для того, чтобы они переставили свои транспортные средства. И только после этого аварийная бригада смогла приступить к ремонтным работам.
Как отмечают диспетчеры «РВК-Сахалин», сейчас почти половина поступающих заявок на засоры канализации относятся к внутридомовым коммуникациям, а значит, к компетенции управляющих компаний, а не водоканала.
«К сожалению, уточнение деталей засора требует дополнительного времени. Кроме того, порой, только отправляясь на вызов и исследовав зону повреждения, специалисты компании смогут установить его локализацию. И далеко не всегда она оказывается в периметре ответственности водоканала. Так, например, в январе из 366 вызовов по проблемам канализации около ста оказались в зоне ответственности управляющих компаний. А это четверть от всех поступающих заявок. В феврале этот показатель был еще больше и достиг 40 процентов (165 из 405 заявок). Диспетчеры называют такие заявки ложными, поскольку приходится отправлять бригаду на место, в итоге специалисты тратят время на дорогу, обследование и передачу информации в УК, которая и должна устранять такой засор. Это ценное время сотрудники компании могли бы использовать для устранения засоров, находящихся в зоне ответственности водоканала», - отметил директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.
Так, например, прибыв по одному из адресов на ул. Поповича, специалисты «РВК-Сахалин» обнаружили засор на внутридомовых сетях, которые не прочистила управляющая компания, – трубы просто были забиты тряпками и ветошью. В результате – в подвале дома скопились нечистоты, а в подъезде был неприятный запах.
Специалисты аварийно-восстановительных бригад отмечают, что в большинстве случаев засоров системы водоотведения – это последствия пренебрежительного отношения к элементарным правилам пользования канализацией. Бездумно сброшенный в унитаз или раковину мусор приводит к нарушению работы системы, выходу стоков наружу, подтоплению квартир, подвалов жилых домов и дворовой территории.
В канализацию нельзя выбрасывать бытовой и строительный мусор, средства личной гигиены, ткань, ветошь, одноразовые полотенца, синтетические салфетки, полиэтиленовые пакеты, пластик, щелочь и другие химические жидкости, а также любые биологически неразлагаемые предметы и вещества. Не рекомендуется утилизировать таким способом остатки еды и отходы от ее приготовления, различные жиры и масла.
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