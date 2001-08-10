Власти Южно-Сахалинска держат на контроле ситуацию с газоснабжением в Дальнем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ситуация с газоснабжением в Дальнем находится на контроле администрации города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас в районе работает бригада «Газпрома», весь день специалисты будут выезжать по заявкам и помогать настраивать оборудование. Ситуация на личном контроле курирующего вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Римши.

В соцсети мэрии поступают обращения на точечные сбои с газоснабжением - в частности, о недостаточном давлении в котлах и плитах. С утра его увеличили, сейчас проводится регулировка. В течение дня ситуация нормализуется. Убедительная просьба к горожанам - если у вас сохраняется проблема, нужно незамедлительно позвонить на 104 и оставить заявку. Её отработают в ближайшее время.

Напомним, вечером 28 февраля в Дальнем произошло аварийное отключение, с первыми сигналами о перебоях на место выехали специалисты Газпрома для проведения восстановительных работ. К 02:00 газ был запущен потребителям. Запуск домов шел поочередно. Сейчас продолжаются регулировка давления, настройка систем, возможны адресные перебои. К примеру, при возобновлении подачи газа части котлов требуется перезагрузка.