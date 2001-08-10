Рыбаки-любители могут реализовать излишки улова на 12 городских площадках в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске, селах и планировочных районах организовано 12 площадок на 80 мест для свободной реализации излишков улова любительского рыболовства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Места для законной торговли расположены по адресам:
- пр. Мира, 229 (территория, прилегающая к ТЦ «Янтарь» по западной стороне) - 10 мест;
- ул. Вокзальная, 71 (территория Центральной ярмарки) — 10 мест;
- напротив дома № 243а по ул. Комсомольской - 5 мест;
- Хомутово, ул. Центральная (с западной стороны административного здания по управлению территорией) - 5 мест;
- Хомутово (Весточка, на площадке у магазина «Товары повседневного спроса») - 5 мест;
- Луговое, ул. Дружбы, 90 (севернее почтового отделения связи № 21) - 5 мест;
- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный (в районе павильона «Имуден») - 10 мест;
- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14 (с северной стороны) - 10 мест;
- Дальнее, ул. Ударная, 23 (в районе магазина «Долина») - 5 мест;
- Березняки, ул. Зеленая, 20а (в районе магазина «Березка») - 5 мест;
- Санаторное (напротив дома № 7 в районе теннисного корта) - 5 мест;
- Синегорск, ул. Коммунистическая (напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка) - 5 мест.
Напомним, в теплое время года эти площадки также предоставляются горожанам для реализации излишков сельхозпродукции, выращенной на приусадебных и дачных участках.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:19 Сегодня Власти Южно-Сахалинска держат на контроле ситуацию с газоснабжением в Дальнем
09:24 Сегодня На Камчатке пенсионерке-инвалиду дали квартиру, в которой невозможно жить
08:58 Сегодня ВТБ в 1,5 раза увеличит число клиентов среднего и малого бизнеса
10:02 Сегодня Рыбаки-любители могут реализовать излишки улова на 12 городских площадках в Южно-Сахалинске
- 14:59 22 Февраля 26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
16:12 22 Февраля Благодарность за боевые заслуги передали вдове участника СВО из Южно-Сахалинска
17:28 22 Февраля Для проведения праздничных мероприятий вводят ограничения парковки транспорта в Южно-Сахалинске на площади Славы
13:13 22 Февраля Выход на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасен
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
Выбор редакции
- 16:01 Вчера В Южно-Сахалинске открыли выставку, посвященную январской метели
- 12:01 Вчера Сахалинцев приглашают на выставку "Все начинается с семьи"
- 12:05 27 Февраля В этом году в Сахалинской области восстановят леса на площади более трех тысяч гектаров
- 11:31 27 Февраля На космодроме Восточный проведут тестовый "полет" для "Ангары"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?