На Камчатке пенсионерке-инвалиду дали квартиру, в которой невозможно жить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пенсионерке, которая является инвалидом, после нескольких лет в очереди на жилье мэрия Петропавловска-Камчатского нашла квартиру. Выяснилось, что в помещении на окраине города невозможно жить, сообщает ИА «Кам 24».

65-летняя Татьяна Медведева, она стояла в различных очередях на получение жилья еще с 1986 года. В 2021 году мэрия Петропавловска включила её в очередь на предоставление квартиры в коммерческий найм. Сейчас пенсионерка живет в арендуемой квартире, но хозяева уведомили ее, что планируют продать недвижимость. На прошлой неделе власти сообщили женщине, что подобрали для нее квартиру. Жилье выделили в доме на улице Авиационной, возле Халактырского озера.

«Я инвалид первой группы, у меня плохое зрение и проблемы с ногами, а там далеко идти от остановки. Все же я нашла силы, чтобы побывать в этой квартире. Как оказалось, она не пригодна для жилья. Там нет кухни и раковины, там нерабочая ванная комната, а ванна завалена мусором и дохлыми крысами. В квартире ободранные обои. Эта квартира требует серьезного продолжительного ремонта и меблировки. А на это у меня нет ни сил, ни денег», – рассказала женщина.

Горожанка сходила в мэрию и указала на проблемы. Однако представители администрации, по ее словам, заявили, что предлагаемая квартира нормальная. Как быть дальше, женщина не знает.

ИА «Кам 24» обратилось за комментарием в администрацию Петропавловска. Там заявили, что женщина стоит в двух очередях: по социальному найму и по коммерческому найму.

«Квартиру, о которой она пишет, ей предложили в рамках очереди по коммерческому найму. Коммерческий найм – это жилые помещения в отдаленных районах города и общежитиях, требующие ремонта. Об этом специалисты всегда говорят жителям при приеме документов. Получение жилья по коммерческому найму не исключает ее из очереди на социальный найм. При подходе очереди по социальному найму, она получит иное жилое помещение, освободившееся в процессе эксплуатации после проведения в нем ремонтных работ», – пояснили в мэрии.

Там добавили, что консультацию по этим вопросу можно получить в службе «одного окна» по адресу: улица Ленинградская, дом № 74/1, окно № 10. Часы приема: понедельник с 10:00 до 13:00. Записываться на прием не надо.