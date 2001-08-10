ВТБ в 1,5 раза увеличит число клиентов среднего и малого бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня услугами банка пользуются уже 1,3 млн клиентов-предпринимателей и компаний: это каждый третий действующий бизнес в России. Большая часть из них ведет бизнес в оптовой и розничной торговле, различных отраслях промышленности и в сфере транспорта. Больше половины клиентов – самозанятые и ИП. Свыше 90% работают на рынке не первый год, остальные запустили свое дело в 2023 году.

К концу 2026 года ВТБ планирует увеличить число клиентов малого и среднего бизнеса в 1,5 раза. С таким заявлением выступил президента – председателя правления банка Денис Бортников в рамках Стратегической недели ВТБ.

«Поддержка среднего и малого бизнеса является приоритетом ВТБ, и эта стратегия показала свою эффективность в условиях стабильности и экономической неопределенности. Банк планирует предложить клиентам новые стандарты отношений и обслуживания в рамках нового стратегического цикла», − отметил спикер.