Пьяный курильчанин без прав попал в аварию и теперь пойдет под суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной группой Отделения МВД России по Северо-Курильскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе предварительного следствия установлено, что указанный гражданин, не имея водительских прав, 25 декабря прошлого года управлял легковым автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Двигаясь по дороге Северо-Курильского городского округа, от Стелы до диспетчерского порта по направлению с запада на восток, он не снизил скорость, вплоть до остановки, в результате чего выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с кустарниками и сугробом. В результате ДТП 35-летняя женщина-пассажир получила травмы, которые впоследствии были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Следствием установлено, что водитель не выбрал надлежащий скоростной режим, обеспечивающий безопасность управляемого им автомобиля, не снизил скорости, проявив преступную небрежность, не предвидел возможности наступления общественно-опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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